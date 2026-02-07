Los temporales dañan el muro de la iglesia de Tirán

La sucesión de temporales que azota O Morrazo desde el pasado otoño está dejando sus mayores contratiempos en el mar, con episodios de alerta —como la de nivel naranja, que este jueves continúa en vigor—. Desde el inicio del año han sido frecuentes las suspensiones del transporte de ría y la flota de bajura ha permanecido amarrada más días de lo habitual.

El fuerte oleaje también está causando daños en el patrimonio y en distintas infraestructuras. En este contexto, la parroquia de Tirán (Moaña) vuelve a situarse como uno de los puntos más sensibles del litoral comarcal, con la zona de O Con como principal foco de preocupación.

Uno de los elementos afectados es el muro que contiene el acantilado sobre el que se levanta la iglesia románica de San Xoán de Tirán, uno de los templos más destacados de la comarca. El impacto de las olas ha desprendido varias piedras en la base de este muro histórico, dejando otras piezas al aire y sin soporte, una situación que ha generado gran inquietud entre los vecinos.

Uno de los huecos que dejan parte de la piedra sobre el aire. / | FDV

A esta inestabilidad se suma la del cercano cementerio parroquial, que lleva años con su línea de columbarios junto al muro que da al barranco. Las grietas y el desplazamiento detectados han llevado a algunas familias a trasladar las cenizas de sus seres queridos al cementerio parroquial de Trigás.

Además del muro de contención, el temporal ha provocado desperfectos en los accesos de madera al arenal situado bajo el templo. También está por determinar a quién corresponde la reparación del muro —si a la Iglesia o a la Dirección General de la Costa y el Mar—, al encontrarse en el límite del dominio público marítimo-terrestre.

La iglesia de San Xoán de Tirán se levantó, probablemente, en el siglo XIII, en un periodo de transición hacia el gótico. Su valor artístico y su ubicación, con vistas sobre la ría de Vigo, la han convertido en un punto de interés turístico en Moaña, reforzado en los últimos años por su presencia en la novela «El último barco», del escritor Domingo Villar, actualmente en proceso de adaptación audiovisual.

Hundimiento de O Con

El litoral de Tirán presenta un estado especialmente delicado en el entorno de la playa de O Con, la única con bandera azul del municipio. El Concello reclama a Costas desde hace años un proyecto integral para contener la acción del oleaje y de unos temporales cada vez más frecuentes. De hecho, el paso por la carretera permanece cortado desde diciembre y el mirador de O Fiunchal está cerrado desde 2020.