El PP exige la dimisión de Santos, que acusa a Santomé de forzar su expulsión

La asamblea de la Mancomunidade do Morrazo celebrada la noche del viernes, que culminó con la aprobación de la subida de la tasa de la basura, siguió generando polémica este sábado y amenaza con convertirse en uno de los grandes asuntos del debate político en Moaña, Cangas y Bueu.

La sesión terminó con los ediles del PP abandonando el pleno tras la expulsión de su concejala Estela Santomé, que tuvo que ser sacada de la sala por la Policía Local. La presidenta de turno de la Mancomunidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), sostuvo que, al menos el PP de Moaña, “tenía preparado” lo ocurrido para interrumpir con gritos y provocar la expulsión de una representante. “Durante mi intervención no los aludí en absoluto. No se justifica ese nivel de protesta reiterada; era para provocar”, afirmó.

Santos añadió que “no es la primera vez” que Santomé protagoniza una situación similar y citó como precedente su expulsión en el pleno de septiembre de 2024 por interrumpir al presidente de la Asociación de Veciños Novameira.

Desde el PP, en cambio, difundieron una nota conjunta de sus tres grupos en la comarca en la que cargan duramente contra la regidora moañesa, a la que califican de “fascista y dictadora” y a la que exigen la dimisión “de todos sus cargos públicos”, al considerar que “está fuera de la democracia”. Los populares anuncian, además, que utilizarán “todas las herramientas políticas, administrativas y de otra índole” durante los próximos 11 meses para tratar de tumbar la nueva ordenanza.

El PP sostiene que la “premeditación” partió de la presidenta de turno “para acallar las discrepancias y la fuerte contestación social” contra la subida. En este sentido, afirman que, antes de ordenar la expulsión de Santomé —cuando habían transcurrido unos 20 minutos del inicio del pleno—, Santos “realizó seis advertencias a tres representantes en poco más de dos minutos”.

La propia Estela Santomé defendió que la presidencia de la Mancomunidade “no nos quería dejar hablar a nosotros ni a los vecinos”, y aseguró que el consistorio se convirtió “en un búnker”, con vallas “para amedrentarlos”. En su opinión, el BNG “no soporta la discrepancia” y “lleva muy mal” la oposición social a la medida, que llegó a calificar como “un atraco a mano armada”.

También se pronunciaron las portavoces del PP en Cangas, Dolores Hermelo, y en Bueu, Elena Estévez, que mostraron “solidaridad con Santomé” y afirmaron que “nunca se dio una situación así con un representante público en la comarca”. Atribuyeron lo ocurrido al “miedo y el nerviosismo del BNG por una situación que se le escapó de las manos” y calificaron el episodio como “el más vergonzoso” en la historia del partido en O Morrazo. Sobre el dispositivo para evitar incidentes violentos como los vividos en la asamblea de octubre, desde el PP acusaron al BNG de ejercer “violencia” contra quien discrepa de sus postulados.

Hermelo se quejó de una sesión «totalmente controlada por la Guardia Civil y la Policía, con controles como si accediésemos a una cárcel".

Con el PP fuera de la sesión, la edil de AV Victoria Portas y el no adscrito de Bueu Daniel Chapela fueron los únicos representantes que votaron en contra de la subida. Portas, que no intervino en la asamblea, acusó ayer al gobierno de la Mancomunidade de no atender sus demandas ni las de las más de 3.500 alegaciones presentadas. Considera que existe falta de transparencia y de participación ciudadana, y exige “diálogo real” para buscar “alternativas más justas”.

La edil expulsada: «No me arrepiento»

Tras su expulsión de la asamblea del viernes Santomé aseguraba haber acabado dolorida en un brazo. Este sábado mantenía que todavía sentía dolor. «Tengo hematomas pero no voy a dar parte. Me duele más el trato recibido», alegó.

Su expulsión se produjo después de que ella y varios compañeros gritasen palabras como «mentira» cuando Santos acababa su exposición inicial incidiendo en las notificaciones incluidas en la ordenanza de cara a su redacción final. Hoy la concejala del PP argumentó que «lo que hice fue recriminarle que estaba mintiendo cuando dijo que era una ordenanza social. Hace poco terminamos la ronda de consellos vecinales, hubo asociaciones que se quejaron pero todo quedó en agua de borrajas, igual que las alegaciones». Asegura, la edil del PP, que «no me arrepiento de nada, porque estoy en contra de esta subida».