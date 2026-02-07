Señales y bancos de piedra para controlar el tráfico en la calle Eduardo Vincenti

El Concello de Bueu acomete desde principios de año una serie de trabajos de reparación de las losetas de la calle peatonal Eduardo Vincenti. Unas obras que en los próximos días se complementarán con un refuerzo de la señalización vertical y la colocación de bancos de piedra a modo de obstáculos para impedir la circulación de vehículos no autorizados.

Desde el gobierno local explican que estos nuevos elementos estarán colocados de tal manera que se garantice el acceso a los garajes por parte de los residentes y la entrada de vehículos de servicios. El objetivo es controlar mejor la circulación por esta vía peatonal «para evitar o paso dos que non teñan autorización».

El dispositivo diseñado desde el consistorio de tres bancos de piedra. En el tramo inferior de la calle (entre Montero Ríos y Pazos Fontenla) habrá uno: estará colocado justo por encima del parque infantil y a la altura de los soportales. Así se permite el acceso a garajes y servicios y al mismo tiempo se impide que los automóviles crucen toda la calle.

El cartel con la señalización y obstáculos previstos en la calle peatonal Edurado Vincenti, en Bueu. / C.B.

En el tramo superior (entre Pazos Fontenla y Ramal dos Galos) habrá dos obstáculos. El primero estará situado a la altura de la intersección con la calle José María Estévez, con lo que los vehículos ya no podrán girar a la izquierda para bajar.

El segundo de los bancos de piedra estará más arriba, en las inmediaciones de la oficina de gestión tributaria del Concello de Bueu, de manera que se permita el acceso a los residentes en la zona.