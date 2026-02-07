Juventud
Plan, en Moaña, para afrontar adolescencias problemáticas
El Concello pone en marcha un programa para mejorar la resolución de conflictos en las familias
La Concejalía de Benestar Social, Igualdade e Accesibilidade de Moaña pondrá en marcha entre marzo y junio el Programa Protego, una iniciativa dirigida a familias con hijos e hijas preadolescentes y adolescentes en situación de riesgo. El programa será impartido por la Asociación Érguete, a través de profesionales de su equipo de prevención. Las familias participantes asistirán a ocho sesiones de 90 minutos a lo largo de cuatro meses.
La edil María Sanluis explica que Protego busca promover la parentalidad positiva y mejorar las habilidades educativas en el hogar. Para ello, se trabajarán aspectos como la comunicación, el establecimiento de normas y límites, la supervisión, el refuerzo de los vínculos entre progenitores e hijos y la clarificación de la postura familiar ante conductas problemáticas y de riesgo, incluidas las adicciones. Sanluis subraya la necesidad de fortalecer el papel de las familias como elemento clave “en el bienestar y el desarrollo saludable”.
Los contenidos se organizan en sesiones e incluyen desde la definición de objetivos de trabajo —el 10 de marzo— y el desarrollo de habilidades de comunicación, hasta herramientas para reducir conflictos, fijar límites y abordar la importancia de la familia como factor protector frente a las adicciones. Además, se celebrará una jornada específica para trabajar la “salud digital” en el hogar.
Las personas interesadas en participar pueden contactar con Noelia Romero, de la Asociación Érguete, en el teléfono 621 344 351.
