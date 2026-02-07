O Rompeolas
Un eslogan y argumento imbatible
La inteligencia artificial sale hasta en la sopa y parece que todo lo puede. A veces algunos olvidan que sin la inteligencia «natural» y sin el trabajo hecho por personas de verdad no podríamos subsistir. El de la foto es solo un ejemplo, pero hay más. Muchos más.
La tormenta vuelve a "incomunicar" Aldán
Parte de Aldán pasó ayer la jornada, una vez más, sin señal de televisión por TDT y con una cobertura muy precaria de teléfono móvil. Se trata de un problema que se repite varias veces cada invierno, cuando las tormentas eléctricas afectan a las antenas de la Serra da Madalena. Hoy en día perder cobertura es casi quedarse incomunicado.
Los «okupas» de los soportales
En este temporal perpetuo en el que parece vivir O Morrazo, no está demás recordar a los que caminan con paraguas que dejen libre el paso en los soportales a los que carecen del mismo. Por cuestión de civismo.
