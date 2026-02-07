Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descuentos de hasta el 70% en«Feira flash»

El local de la antigua ferretería en la esquina de Avenida de Ourense con Rúa Noria, en Cangas, acoge hoy y mañana (de 11.00 a 20.00 horas), la «Feira Flash», con cinco tiendas participantes que ofrecen ropa de adultos y niños, zapatos o libros con hasta el 70% de descuento.

