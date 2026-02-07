El Auditorio de Cangas acogerá 50 espectáculos hasta recibir al verano con la Mostra de Teatro

La 43ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas copará todo el protagonismo para recibir al verano en el Auditorio Pazos Varela desde el 21 de junio hasta el 4 de julio. Pero quedan cinco meses, y en ese tiempo las instalaciones municipales acogerán medio centenar de funciones de espectáculos que «abarcan todos os paus»: música, cine, magia, monólogos, galas benéficas y, por supuesto, teatro aficionado y profesional y de compañías tan relevantes como Chévere, Ibuprofeno, Butacazero o Elefante Elegante. «Programación completa e de calidade», resume la concejala Aurora Prieto, que pone fin, agradecida, a cinco años al frente del área municipal de Cultura.

«Alta costura», de Elefante Elegante, el 7 de marzo. / FdV

El cine está representado por películas como «Valor sentimental», «Vikingland», «Ilustrísimo amigo meu», «Os 400 golpes» o «Maspalomas», con proyecciones cada miércoles y algunos martes. Sin olvidar a «Lola», un documental con memoria histórica de Alberto Caeiro. El teatro ofrece piezas como «Elas pintan moito (Migallas), «Alta costura» (Elefante Elegante), «Bioconstrución» (Ibuprofeno), «Señores (unha comedia machirula), de Ste Xeito Producións, «Ictus» (Chévere), «Bernarda» (Malasombra) o el regreso de «Iribarne» (Butacazero), que ya llenó el Auditorio en su presentación. A estas producciones profesionales se suman propuestas de aficionados como el «Citeamor», que organizan A Cepa y Entre Bambalinas y se representarán los martes de abril y mayo.

«Bioconstrucción», de Ibuprofeno Teatro, el 14 de marzo. / FdV

En el programa musical figuran nombres del jazz como Sunil López Trio o Fran Campos, que presentará su trabajo «Amorodios». También el concierto de Entroido de Mornura, el festival de comparsas a favor de Adicam, el concurso de canto y percusión de la asociación cultural María Soliña, la «Gala contra o lupus» de AGAL o el concierto coral de las Letras Galegas en la víspera de esa festividad. El 17 de mayo será la Festa da Cultura, con el acto institucional de entrega de los premios Xohán de Cangas e Ignacio Cerviño a la creación artística y literaria, labor cultural y patrimonio.

Carlos Blanco, el 27 de febrero. / FdV

También están citados en la programación del Auditorio de Cangas para los próximos cinco meses monologuistas de renombre como Carlos Blanco, con «A penúltima», o Luis Piedrahita, que presentará su espectáculo «Apocalípticamente correcto», destinados a público adulto. La magia vendrá de la mano de Pedro Volta con «Magic Space». La venta anticipada de entradas para todas las funciones de pago puede hacerse en la plataforma ataquilla.com (ataquilla Cangas en Google), y en el despacho de billetes del Auditorio desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.

Noticias relacionadas

Luis Piedrahita, el 24 de abril. / FdV

En su último acto como edila de Cultura, Aurora Prieto, emocionada, valoró el trabajo y apoyo de sus compañeros de gobierno y también de vecinos y colectivos. La alcaldesa, Araceli Gestido, le agradeció su dedicación al cargo y su despedida con una «programación para presumir, estar orgullosos e da que podemos facer bandeira».