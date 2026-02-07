El agua municipal de Cangas es «máis segura que a dos pozos» privados, insiste el Concello

«O Concello de Cangas garante que a auga da traída municipal é máis segura que a dos pozos particulares por estar en monitoreo constante», recalca el gobierno local en su cruzada por tranquilizar a la población frente a las especulaciones sobre los efectos para la salud que hayan podido tener los residuos filtrados desde un taller de A Madalena a la red de abastecimiento. «Está descartado calquera risco sanitario na rede tras o episodio de contaminación do depósito de Ourelo, mais a UTE estendeu os controis tamén ás vivendas privadas para desbotar calquera rumoroloxía», insisten.

Los responsables municipales han hecho un nuevo llamamiento «á confianza na calidade da auga da billa en Cangas», y aseguran que los informes presentados por la concesionaria del servicio «descartan calquera risco tras o episodio de contaminación en Ourelo». En su intención de «desbotar calquera posible rumoroloxía» sobre la potabilidad del agua y la protección de la salud pública, explica que, «ademais das analíticas que se veñen facendo nos mananciais, na rede e nos depósitos», la UTE «está a estender tamén os controis ás vivendas privadas».

La alcaldesa, Araceli Gestido, subraya que el agua suministrada por la red municipal «sempre está suxeita a estritos controis de calidade e regulacións sanitarias», y que la concesionaria «realiza análises regulares para detectar contaminantes biolóxicos, químicos e físicos co fin de asegurar que a auga cumpre cos estándares de potabilidade». Tras haberse detectado los vertidos desde un taller al manantial de Anguieiro, remarca Gestido, «as analíticas están a ser aínda máis intensivas». Asegura que la empresa «está a realizar mostraxes nos pozos do manancial augas arriba que nutre a rede pública, en puntos estratéxicos da rede de pluviais, en puntos de control na rede de Ourelo e no propio depósito de Coiro». Insiste la regidora en que «a auga detectada en mal estado nunca chegou a incorporarse á rede de distribución, porque se pechou o depósito inmediatamente, y que «todos os estudos confirmaron que non houbo en ningún momento, nin tampouco hai agora, ningún tipo de risco sanitario».

Confirma Gestido que, desde que se detectaron problemas de contaminación, «xa se fixeran probas nas chaves de edificios públicos como o instituto María Soliño e os resultados foron perfectamente válidos». Apunta que entre las viviendas donde se tomaron muestras «está a casa das persoas maiores que resultaron hospitalizadas e cuxa doenza se vencellou cun suposto mal estado da auga» por hidrocarburos que habrían aparecido en los pulmones de los ancianos, según su familia. «Os resultados faranse públicos tan pronto cheguen», anuncia.