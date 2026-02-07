Abierto el concurso de carteles de la Comic-Con

La concejalía de Mocidade de Moaña ya trabaja en la novena edición de la Comi-Con y acaba de abrir el plazo de presentación de las propuestas de cartel para este año. Los jóvenes que quieran participar tienen hasta el 2 de marzo para entregar su propuesta en el email kevingonzalez@concellodemoana.org o en el registro del Concello. Los trabajos deben elaborarse en tamaño DINA3 en sentido vertical u horizontal. En formato digital deben ser en JPG o PDF. El uso de la gama de colores es libre pero la impresión final será a cuatro colores.