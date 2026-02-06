Seis empresas optan al saneamiento y dotación de agua en A Torre-Castrelo

Hasta seis empresas optan a uno de los contratos de mayor inversión económica dentro de las obras del Plan +Provincia 2025 en Bueu. Se trata de la obra para la extensión de la red de saneamiento y abastecimiento entre los lugares de A Torre-Xoalde-Castrelo, en la parroquia de Cela. Un proyecto con un importe de licitación de casi 155.000 euros y que con el correspondiente IVA supera los 187.000 euros.

La mesa de contratación se reunirá en los próximos días para la apertura de las ofertas, aunque esta semana ya tuvo una reunión por otra de las obras del Plan +Provincia en la parroquia de Cela. Se trata de la red de abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta, a la que optaban un total de doce empresas. La mejor oferta era de 61.183 euros (sin IVA) y los técnicos solicitaron a la licitadora que justificase su presupuesto, que podría incurrir en una baja desproporcionada. La empresa presentó un escrito de justificación, pero los servicios municipales consideran que no quedó debidamente acreditada esa rebaja. Por ello ya se procedió a requerir a la compañía que presentó la segunda mejor oferta que remita la documentación administrativa para poder firmar el contrato.

La adjudicataria será Construcciones Vale, que ofreció un precio de 64.286 euros.

La mesa de contratación del Concello de Bueu volverá a reunirse hoy, esta vez para proceder a la propuesta de contratación de la obra del Parque Urbano Lugrís. La adjudicataria será Construcciones Castro Figuero con una oferta de 811.000 euros, que supone una rebaja en el presupuesto de más de 73.000 euros.

El trámite administrativo del proyecto del Parque Urbano Lugrís se tiene que completar con la licitación del contrato para la dirección facultativa y coordinación de seguridad para esta obra. El plazo para la presentación de ofertas concluye esta semana y el tipo de licitación es de 5.593 euros.

En lo que respecta a la contratación del plan director para la mejora del barrio de Banda do Río se realiza a través de un procedimiento negociado sin publicidad con las ganadoras del concurso de ideas, tal como recogían las bases. Se trata de las arquitectas María Fandiño y Miriam García, que participaron en el concurso de ideas a través de una unión temporal de empresas (UTE) Fandiño-Landlab. En este caso el presupuesto estimado es de 50.900 euros y una vez firmado el contrato el plazo para la entrega del documento es de siete meses.

La semana próxima está previsto convocar varias reuniones de la mesa de contratación para avanzar en los procesos de adjudicación abiertos. Entre esos expediente se incluye la pavimentación del vial Castrelo-Fonte Alta, donde está previsto acometer el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento dentro del Plan +Provincia 2025. El asfaltado se ejecutará después de esa obra y se financiará con cargo a una subvención de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), con un presupuesto de 45.800 euros.