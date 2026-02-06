Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proyección de la película lituana «Slow» en Bueu

El Cineclub Bueu organiza hoy su segunda sesión de este año, con la película lituana «Slow», que fue premiada en el festival de Sundance en 2023. La proyección será a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar, con un precio de 2 euros para socios anuales y 4 para los de sesión.

