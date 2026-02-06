Pisos inundados en Méndez Núñez: «Sufro ansiedad»

Cristina Pereira y Abel Quiroga viven en el 1º y en el 2º, respectivamente, del conocido como edificio Velázquez en la calle Méndez Núñez 27 de Cangas y desde hace unos cinco años arrastran problemas de filtración de agua en sus viviendas por culpa de un edificio lindante que quedó a medio construir y que se ha agravado con esa sucesión de borrascas. Ella asegura que sufre «ataques de ansiedad» por cómo vive, con un piso en donde cae agua en pasillo y en el salón sobre el mueble en donde tiene la televisión. Todo el agua que se filtra por debajo del parqué de madera del piso superior de su vecino, llega al suyo en forma de goteras y con una humedadcon la que no se puede vivir.

Abel Quiroga confirma que ya fueron a juicio y ganaron, pero la sentencia sólo les otorgó 500 euros de daños cuando ya sólo el cambio del cuadro eléctrico que tuvo que hacer, le supusieron 12.000. La sentencia obliga a la propiedad colindante a invertir 2.900 euros en impermeabilizar el edificio, pero ésta la ha recurrido «y la justicia es lenta». Cristina Pereira asegura que lleva años de lucha también y que las humedades igualmente afectan a las escaleras de los espacios comunes del inmueble. Asegura que está pendiente de un abogado de oficio e insiste: «Sufro ataques de ansiedad».