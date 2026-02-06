El mal estado de A Mosqueira atrasa su arreglo y exige invertir 1 millón de euros

Las obras de reparación de la cara exterior del muelle de bateeiros de A Mosqueira, en Moaña, comenzaron a mediados de junio de 2025, pero llevan varias semanas sin actividad. El parón se debe a que, durante una revisión subacuática integral de la estructura, se detectaron daños de mayor envergadura de los previstos y que ahora deben ser subsanados.

Según explica Portos de Galicia, para reforzar el conjunto del muelle será necesario incrementar en un 50% el presupuesto inicial, hasta alcanzar el millón de euros. A raíz de los nuevos hallazgos, el ente autonómico asegura que está replanteando el cronograma de actuaciones y programando los encofrados que deberán ejecutarse en función de los resultados de los estudios geotécnicos realizados tras la inspección con buzos.

Portos confía en poder retomar las obras sobre el terreno a lo largo de este mes, aunque por el momento no concreta una fecha de finalización.

En la adjudicación del año pasado, el importe previsto para esta intervención rondaba los 650.000 euros. La empresa adjudicataria es la constructora sevillana Fonsán, Gestión y Construcción S.L. El estado actual del muelle impide a los barcos bateeiros amarrar en hasta 30 metros lineales de su cara exterior.

Pese a la necesidad de la obra, su tramitación se prolongó durante meses: Portos tuvo que convocar tres procesos de licitación, ya que los dos primeros quedaron desiertos y, en el tercero, mediante un procedimiento negociado, se logró formalizar el contrato.