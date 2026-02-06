Moaña refuerza con 7 policías la seguridad de la asamblea de la basura

Moaña refuerza hoy la seguridad de la asamblea de la Mancomunidade de O Morrazo, donde está previsto que se apruebe de forma definitiva la nueva ordenanza que rige la tasa de la recogida de la basura. De dos policías de turno y uno en la oficina, pasarán a ser siete los agentes que, además de Guasrdia Civil, estén hoy (20:00 horas) en el concello a las órdenes de la alcaldesa para procurar que la asamblea se celebre sin las hostilidades que se vivieron en Cangas en octubre del pasado año, cuando tuvo que intervenir la Guardia Civil para rescatar a los miembros del gobierno del ente supramunicipal que se encontraba retenido en el consistorio por la amenaza que había en la calle, con contenedores con basura quemada en las puertas delanteras y traseras del consistorio. La Guardia Civil identificó a varias personas y las denuncias llegaron a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, que envió sanciones a los identificados.

Una gran mayoría de las sanciones impuestas fueron pagadas y apenas hubo recursos contra las mismas, según señalan fuentes que lideraron la manifestación del mes de diciembre del pasado año.

La hostelería de Cangas no está movilizada, por lo que se refiere a su colectivo, Areca. Sí es cierto que hay bastante descontento entre el sector con la organización, como quedó patente en diciembre, y que algunos hoteleros, aunque no puedan acudir hoy a la concentración que se anuncia, por razones de trabajo, sí que apoyan la movilización y se inclinan por seguir las mismas pautas de Fecimo, que está la espera del informe del asesor para ir a un contencioso y anular la tasa.

El presidente de Areca, Gustavo Soliño, muy activo en la protesta de octubre, asegura que no tiene previsto acudir hoy a Moaña, aunque con ello no quiere decir que no sigan en contra de una subida que, aunque entienden que tiene que ser, consideran «desproporcionada».

«Hicimos lo que pudimos hacer», señala Soliño, que admite que ha pasado tiempo desde octubre, la gente está cansada y se ha desactivado, según ha podido comprobar en asambleas que ha convocado sin acudir personas. Reconoce que la ordenanza incluye cuestiones que ya se debieron de haber metido antes porque caen de cajón, como los tramos de 100 en 100 metros y que las terrazas no computen como metros cuadrados. Como Fecimo, valoran si la recurren.