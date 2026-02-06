Moaña licitará el auditorio a la vez que firma el crédito

El gobierno local de Moaña recogió el guante de la petición de reunión formulada la semana pasada por la Plataforma Proauditorio y ayer recibió a representantes de colectivos culturales del municipio. El objetivo del encuentro fue informar de los pasos previstos para iniciar las obras del auditorio este mismo año.

La alcaldesa, Leticia Santos, explicó que a lo largo de 2025 el Concello trató de buscar financiación de la Xunta. Sin embargo, el departamento de Vivenda descartó aportar fondos y, según señaló, la Consellería de Cultura no respondió a las cuatro peticiones de reunión solicitadas en relación con este proyecto. Ante esta situación, y con la idea de “que Moaña no caiga en la parálisis en la que parece que la Xunta nos quiere dejar”, el ejecutivo local ha decidido formalizar un crédito bancario para financiar la obra.

De hecho, el gobierno municipal ya sondeó a varias entidades financieras y, según indicó la regidora, la ausencia de deudas —tras años de trabajo para saldarlas— y el rápido pago a proveedores hacen que haya interés por parte de distintos bancos.

Santos detalló también el calendario que maneja el Concello para hacer realidad una infraestructura demandada desde hace décadas. Así, en marzo está prevista la aprobación inicial, en un pleno extraordinario, del presupuesto municipal, que incluirá la solicitud del crédito en la partida de ingresos y el gasto correspondiente al auditorio. La aprobación definitiva de las cuentas se calcula para mayo de 2026, una vez finalice el plazo de 20 días de exposición pública.

La licitación de la obra se tramitará de forma paralela a la concertación de la operación financiera, con el objetivo de ganar tiempo. El proyecto del edificio multiusos ya está redactado: en las plantas bajas albergará el auditorio y, en las superiores, diez viviendas destinadas a alquiler social. En el proceso de elaboración del documento participaron también integrantes de la Plataforma Proauditorio, aportando sugerencias y señalando necesidades a cubrir. Desde el colectivo ponen en valor que “antes de final de año podremos colocar la primera piedra”.

El inmueble se levantará en terrenos municipales del ámbito de Sisalde, ya urbanizados para la construcción del nuevo centro de salud.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de 18 meses. El crédito se solicitará por el 100% del coste, estimado en 7,3 millones de euros. La infraestructura cultural tendrá capacidad para 395 butacas y un escenario de 12 por 10 metros, según el plan redactado.