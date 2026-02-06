Melón prevé cubrir este año 16 plazas en la plantilla y dos jubilaciones

El concejal de Personal de Moaña, Xosé Xoán Melón, espera cubrir las plazas de personal municipal de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 a lo largo de este 2026 con un calendario de 16 convocatorias seleccionadas por prioridades de necesidad y 2 jubilaciones, que anunció en el último pleno y desglosó en la comisión de esta semana. Confirma que en estos momentos ya hay abiertos cuatro procesos de selección de personal de esta OPE y de años anteriores con la que el gobierno del BNG va más allá de la tasa de reposición que este año era sólo de dos jubilados, es decir que el Concello sólo podría cubrir dos jubilaciones.

Los procesos en marcha son los de oficial 1º mecánico (OPE 2025 por jubilación), de la que ya hicieron el ejercicio teórico y se está a la espera del práctico; oficial 1º albañil (OPE 2024), que ya tiene la lista de aspirantes y se constituyó el tribunal para marcar el calendario de ejercicios; y otra plaza de arquitecto técnico o inspector de obras (OPE 2022), que ya está con la lista definitiva y se constituirá el tribunal para marcar las fechas de los ejercicios. También se ha creado una bolsa de auxiliar administrativo a la que se han anotado 243 personas, para cubrir necesidades en el Concello. Con respecto a la OPE 2025, dice que se ha establecido un calendario para cubrir 16 plazas, de las que cuatro son por promoción interna: auxiliar administrativo de registro y administrativo de archivo; arquitecto técnico y técnico de gestión. Hay otras seis de personal laboral fijo: peón especialista, oficial 1ª conductor, oficial 1ª fontanero, oficial 1ª conductor, limpieza para 5 trabajadoras y 2 de auxiliares de Policía. Las restantes seis convocatorias son de personal funcionario para una plaza de administrativo en estadística, tres de conserje de servicios múltiples; una de administrativo plaza de abastos, otra de sepulturero, técnico de administración general y auxiliar de administración para Alcaldía.