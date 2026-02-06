Un gigante entre la niebla de la ría.

Las borrascas no nos dejan ver ni el bosque. Pero si nos permite ver estas escenas en un mar picado en el que las comparaciones son más que odiosas. Observen el barco por un lado y el trasatlántico por el otro. La estampa, por otro lado, es frecuente en la bocana de la ría.

Un policía para las puertas del Concello de Cangas

Hubo un tiempo en que el gobierno exigía un Policía Local en la puerta del Concello de Cangas, incluso que hubiera uno apostado en arriba, en la puerta de la Alcaldía. Se habían producido hechos muy desagradables e incluso proferiendo insultos y amenazas al mandatario de turno. Pero ya se sabe que el tiempo hace olvidar determinadas cosas. Pero cuando se trasladó la jefatura de la Policía a edificio situado en frente, se volvió a abir la discusión. Pero se dejó morir. Ahora, tras los robos, lo de la Policía Local en la puerta del Concello de Cangas se vuelve a plantar como una opción, para nada exagerada. Hay custodia en todos los edificios públicos de esta categoría. No sería sorprendente para nada.

Las ratas siguen sin morir en Cangas

Conviene que el Concello de Cangas le dé una vuelta al plan de desratización. Se siguen viendo estos animales en lugares inadecuados, cerca de edificaciones obsoletas y por calles del casco histórico. Así que habrá que poner las pilas a la empresa y acabar con ellas, o acabarna echándonos. Podemos traer a algún gaiteiro.