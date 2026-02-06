Feira Flash en la Avd. Ourense de Cangas

El local de la Avenida de Ourense 1 de Cangas, que acogía una histórica ferretería, será el escenario de una Feira Flash organizada por cinco comercios. Mañana, sábado 7, y pasado de 11.00 a 20.00 horas se podrán adquirir productos como ropa de niños, ropa de adultos, zapatos o libros. Habrá descuentos de hasta un 70%.