Un entroido de festival en Moaña

Los moañeses ya tienen el carnaval metido en el cuerpo. El sábado 14 es el pregón a cargo del directivo de la Agrupación Cultural Nós Xosé Carlos Villaverde, a las 17.00 horas y antes de la primera actuación de las comparsas en la carpa del paseo marítimo. El día anterior, Villaverde inaugurará la exposición fotográfica sobre la historia de estas fiestas en la villa, en el alto de la Praza de Abastos a las 18.30 horas.

Pero, además de las actuaciones de las 11 comparsas que desfilan este año en los distintos barrios y parroquias del municipio gracias a la organización de los colectivos vecinales, la gran novedad de la edición de 2026 es la celebración de hasta cuatro festivales nocturnos con música de orquestas y actuación de Djs. El primero de ellos será precisamente la noche del sábado 14 con una fiesta desde las 23.30 horas en la carpa de la alameda con actuación de Karaoke Experience, Dj´s XDM y DJ Carlos RV.

El segundo de estos eventos será el Martes de Entroido, el día 17. Tras el festival en Quintela habrá un concurso de disfraces en la carpa a las 22.30 horas y desde las 23.30 horas actuarán la orquesta Origen y los Djs Dumore, Iván Alonso y Diego Mariño.

Mara Rúa, ganadora del concurso de carteles. / FdV

La tercera fiesta nocturna será en Domaio el viernes 20 desde las 22.30 horas y organizada por la comparsa Animodo. Se trata de un festival solidario en la carpa del muelle con recogida de alimentos no perecederos. Actúan la Orquesta Magos y A Resaca de Massiel.

El sábado 21, día del Enterro da Xoubiña con la participación de las Anpas y los niños de todos los colegios desde las 17.30 horas, concluirá con el festival de comparsas en la carpa de la alameda a las 23.00 horas. Después de la entrega de los estandartes a los premiados se celebrará la última fiesta nocturna a cargo de Dj Houses, con la organización del Concello y de la comparsa Sen tempo non era.

Sardiña

El broche de oro, como cada año, será el Enterro da Sardiña el domingo 22 con salida desde la rotonda del Portal do Almacén a las 17.00 horas. En el aparcamiento del paseo marítimo se quemará la Sardiña como cierre simbólico del entroido.

El lunes 23 será el «Día para a cativada» con descuentos en las atracciones de feria que se instalen en el paseo marítimo.