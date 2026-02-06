Un convenio permitió la construcción del parking público de Altamira

El aparcamiento público de tierra en Altamira se pudo construir porque el Concello de Cangas firmó un convenio con lo que eran sus propietarios mayoritarios en la Unidad de Actuación Número 5, la empresa Pontes do Río Bouzós. Se trata de una convenio que fue intervenido jurídicamente, como recuerda el ex concejal de Cangas Mariano Abalo, que ocupaba en esa época (2015-2019) la cartera de Urbanismo. Asegura que otra cosa es que con la nueva propiedad se tuviese que reactivar de alguna manera el convenio firmado entre las partes. Por lo que se refiere al asfaltado viario de la Unidad de Actuación Número 5, Mariano Abalo afirma que se trata de un sistema viario que entraba dentro de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. Afirma que solo hubo un inconveniente y que se solucionó al llegar a un acuerdo con los propietarios en lo que es la esquina rúa Gondomar con avenida de Galicia.

La Unidad de Actuación Número 5 de Cangas está ahora en manos de un fondo de inversiones y lo representa ante el Concello de Cangas la firma Aliseda. Hasta el momento, la mencionada firma nunca puso ningún tipo de inconveniente para que las cosas siguieran como están: manteniendo la propiedad y el Concello teniendo el uso para el parking municipal.

También es cierto que a Aliseda le interesa mantener buenas relaciones con el Concello de Cangas. No hay que olvidar que el PERI se tiene que aprobar en el pleno municipal. Es decir, cualquier licencia que necesite se la tiene que dar el Concello.