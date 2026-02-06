El Concello amplía el plazo de la obra del pabellón de Beluso, que no estará acabado hasta marzo

El Concello de Bueu ha aceptado parcialmente la solicitud de la contratista que se encarga de la obra de rehabilitación del pabellón de Beluso. La empresa presentó un escrito en el que solicitaba una ampliación del plazo de ejecución de los trabajos debido a cuestiones que no le son imputables, como las inclemencias meteorológicas. El informe emitido por la dirección facultativa acepta esa argumentación y otorga 16 días a mayores. Es una estimación parcial ya que la empresa solicitaba más plazo. La extensión no será suficiente porque todo indica que los trabajos no estarán concluidos hasta bien entrado el mes de marzo.

A tenor del contrato firmado entre el Concello de Bueu y la empresa Proyecon Galicia la reforma debía estar concluida a finales del mes de enero. Antes de que venciese ese plazo la contratista presentó un escrito instando a su ampliación debido a que el mal tiempo ralentizó el ritmo de la obra o impidió trabajar. La dirección facultativa, tras analizar la normativa en materia de seguridad y los datos de precipitaciones y viento durante el periodo de la obra, concluye que las inclemencias meteorológicas a las que alude la contratista solo imposibilitaron trabajar durante 16 días.

Este asunto es de especial importancia porque una vez superado el plazo de ejecución fijado en el contrato el Concello de Bueu estaría en disposición de aplicar penalizaciones económicas a la empresa por cada día de retraso. Con la ampliación de 16 jornadas que acaba de ser aprobada el periodo para concluir la obra se extiende hasta la tercera semana de febrero, que se antoja claramente insuficiente.

La previsión apunta a que los trabajos se prolongarán hasta entrado el mes de marzo. Este aspecto también tiene su importancia porque el domingo 8 de marzo se celebra el Trail de Nocedo, organizado por la Asociación por Beluso (Asbel). El pabellón es una infraestructura esencial en la logística de atención a los deportistas, sobre todo para ofrecerles vestuarios y duchas. «Estamos moi atentos á evolución dos traballos e en contacto coa organización do trail. Contamos con que para esa data sexa posible poder usar parte das novas instalacións, como os vestiarios», explica el alcalde de Bueu, Félix Juncal.

Actualmente los trabajos están en la fase de alicatados y revestimientos interiores, mientras que fontanería, electricidad e iluminación ya están muy avanzadas. «A semana que vén poderían colocarse as fiestras e en dúas semanas poderase afrontar a fase final da colocación do parqué da pista», concluye Juncal.