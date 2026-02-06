El canon de Sogama vuelve a subir y llega a los 98 euros

El canon que la Mancomunidade do Morrazo paga a Sogama por el tratamiento de la basura vuelve a subir, según publicó ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG), un día antes de la asamblea prevista para abordar la actualización de la tasa en la comarca. En concreto, el coste por tonelada pasa de 108 a 111,13 euros. Con la bonificación de la Xunta de Galicia por contar con una planta de transferencia y por la implantación del contenedor marrón, el importe que abonarán desde este año los concellos de O Morrazo se sitúa en 97,76 euros más IVA, frente a los 95 euros actuales. Desde 2023, cuando se pagaban 56,10 euros por tonelada, el incremento supera el 74%.

La presidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, advierte de que estas subidas justifican la necesidad de elevar la tasa para cubrir el coste integral del servicio. También recuerda que el compostaje y el reciclaje permiten ahorrar y que, si se refuerzan en los próximos años, la tasa podría revisarse a la baja. De hecho, la nueva ordenanza contempla una revisión bienal.