Arte Efímero
Bueu inicia ya el camino del nuevo Año Xacobeo con una alfombra
Redacción
Bueu
La iglesia de Bueu luce desde este fin de semana una nueva alfombra vertical de arte efímero. Un trabajo con el que se inicia el camino para celebrar el próximo Año Santo, que será en 2027.
El tapiz fue elaborado por Colectivo Independiente Alfombrista Bueu, con la colaboración de la parroquia, y con su texto de «Saiu a sembrar» alude a la parábola del Jesús sembrador. En su elaboración se emplearon materiales naturales como flores, semillas secas variadas o serrín.
La alfombra estará expuesta durante todo este año.
