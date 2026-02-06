La Mancomunidade aprueba subir el recibo de la basura y el PP abandona la asamblea tras la expulsión de Estela Santomé

La asamblea de la Mancomunidade do Morrazo ha aprobado de forma definitiva la subida de la tasa de la basura en una asamblea en la que la presidenta del órgano supramunicipal, Leticia Santos, expulsó de la sala a la concejala del PP de Moaña Estela Santomé tras haberla advertido hasta en tres ocasiones por su comportamiento. La edil se ha negado de forma rotunda a abandonar el lugar, por lo que Santos ha requerido la intervención de la Policía Local para retirarla. Hasta cuatro agentes acompañaron a Santomé, que se resistía a salir del lugar, produciéndose un pequeño tumulto. A continuación, todos los ediles del PP de Cangas, Moaña y Bueu se han ido del salón de plenos en solidaridad con su compañera mientras sonaban silbidos de desaprobación y gritos de "¡vergüenza, vergüenza!". La sesión se reanudó poco después con normalidad.

La medida ha salido adelante con los votos a favor del BNG de los tres concellos, del PSOE de Cangas y Bueu y de Izquierda Unida. El PSOE de Moaña se abstuvo y los únicos votos en contra fueron los de Alternativa dos Veciños y del edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela.

En un debate descafeinado por la ausencia del principal grupo de la oposición, fueron el edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, y el líder del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, quienes protagonizan el intercambio de opiniones con Leticia Santos. La presidenta de la Mancomunidade aprovechó para señalar que el PP ya tenía preparada la estrategia para forzar su expulsión del pleno y abandonarlo. Y aseguró que ella ni interrumpió ni le faltó al respeto a ningún otro miembro de la asamblea durante su intervención, además de subrayar que en Moaña no se va a consentir "que se llegue al nivel de violencia que se alcanzó en Cangas el pasado mes de octubre".

Siete agentes de la Policía Local de Moaña y seis de la Guardia Civil custodian el concello moañés, que ha sido delimitado por vallas y cintas policiales en previsión de una hipotética afluencia de manifestantes que no ha llegado a producirse.

A la puerta del recinto los agentes han identificado a los concejales de los tres concellos para permitirles el acceso al interior. Se ha hecho lo mismo con el público, ya que se permitirá la entrada de 34 personas. Entre las que han pasado el cordón policial se encontraban conocidos militantes tanto de BNG como de PSOE, formaciones que ejercen el gobierno del órgano supramunicipal.

La nueva tasa de la basura para los tres concellos que forman parte de la Mancomunidade do Morrazo fue aprobada inicialmente en la accidentada asamblea del 13 de octubre del año pasado en Cangas. Entonces, y tras semanas de rechazo social, más de un millar de personas se concentraron a las puertas de la casa consistorial canguesa mientras en el salón de plenos los ediles discutían el asunto. Las protestas y el coreo de consignas contra la medida derivaron posteriormente en graves incidentes.

Los manifestantes, a los que se les impidió el acceso al concello (más allá del aforo de 68 personas), cortaron el tráfico en la PO-551 y cercaron el edificio para evitar que saliesen los concejales del gobierno mancomunado, formado por BNG y PSOE. Estos no pudieron abandonar el recinto hasta el filo de la madrugada, por turnos, escoltados y con algún lanzamiento de objetos.

Tras esa jornada hosteleros y otros colectivos recogieron más de 6.000 alegaciones contra una subida que supone que una vivienda pasaría a pagar de los 67 euros actuales a 126 y que un comercio debería abonar 200 euros (por los 87 que paga ahora). Se incluyen descuentos por reciclar. El grueso de estas reclamaciones han sido inadmitidas por la Mancomunidade. En diciembre y coincidiendo con la fecha prevista de la asamblea para la aprobación definitiva (se aplazó finalmente hasta esta noche), Cangas acogió una manifestación en la que unas 400 personas protestaron contra el denominado “tasazo”.