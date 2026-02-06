Infraestructuras deportivas
El arquitecto municipal no da el visto bueno a las obras de San Roque
El funcionario se negó a firmar la certificación que pedía el director del colegio
El arquitecto municipal consideró que las obras del pabellón municipal de San Roque no se habían terminadas y se negó a firmar el escrito que le presentó el director del CEIP del mismo nombre para certificar la obra. Se trata del pabellón que, aunque municipal, es utilizado por el colegio y también por varios clubes para sus actividades. El arquitecto municipal informó que las obras para apuntalar una pared se debían ampliar. El pabellón lleva cerrado para toda actividad desde el jueves de la semana pasada.
El próximo lunes está previsto que el director del centro mantenga una reunión con el arquitecto municipal y también con la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez. El objetivo es acelerar las obras, al mismo tiempo que garantizar que se concluyen sin riesgo para los usuarios.
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- El derrumbe de un muro en la zona trasera de Altamira pone en entredicho el parking
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- San Blas no falta a su cita con la bendición de los panes
- El comedor social de Cangas pide una litera para una familia sin recursos