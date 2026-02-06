Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras deportivas

El arquitecto municipal no da el visto bueno a las obras de San Roque

El funcionario se negó a firmar la certificación que pedía el director del colegio

Juan Calvo

Cangas

El arquitecto municipal consideró que las obras del pabellón municipal de San Roque no se habían terminadas y se negó a firmar el escrito que le presentó el director del CEIP del mismo nombre para certificar la obra. Se trata del pabellón que, aunque municipal, es utilizado por el colegio y también por varios clubes para sus actividades. El arquitecto municipal informó que las obras para apuntalar una pared se debían ampliar. El pabellón lleva cerrado para toda actividad desde el jueves de la semana pasada.

El próximo lunes está previsto que el director del centro mantenga una reunión con el arquitecto municipal y también con la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez. El objetivo es acelerar las obras, al mismo tiempo que garantizar que se concluyen sin riesgo para los usuarios.

