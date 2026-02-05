Vecinos de Darbo alertan de que hay dos personas hospitalizadas, supuestamente por beber agua contaminada por hidrocarburos

La Asociación Veciñal Nós, del lugar de San Pedro (Darbo), urge al Concello de Cangas a proporcionar agua potable a la población afectada por la contaminación por hidrocarburos en las captaciones municipales de agua para el servicio de abastecimiento en el lugar de Anguieiro. Desde la directiva vecinal aseguran que hay dos personas mayores que se encuentran hospitalizadas, un ingreso que alertan que podría estar relacionado con el consumo de agua contaminada.

En un escrito presentado ante el Rexistro del Concello de Cangas reclaman al gobierno municipal que informe a la ciudadanía que recibe el suministro de agua desde el depósito afectado (el de Ourelo) que “non se pode consumir a auga mentras non se realicen todos os procesos de limpeza e as analíticas que aseguren o consumo humano con garantías de saúde”.

Desde la Asociación Nós, a través de su presidente, Serafín Sa, reclaman que mientras no existan garantías de potabilidad se proporcione a la ciudadanía afectada agua potable a través de cisternas y botellas, además de informar al colectivo vecinal de cuáles son los lugares posiblemente afectados por este episodio de contaminación.

Los vecinos instan a realizar analíticas en los grifos de los usuarios conectados al servicio de abastecimiento, un análisis específico para detectar la posible presencia de hidrocarburos.