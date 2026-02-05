El temporal rompe la valla de A Xunqueira y quema más de 50 farolas en Moaña

Las tormentas eléctricas y la sucesión de temporales de viento y lluvia no han causado grandes daños personales en los últimos días en Moaña, pero sí han provocado desperfectos materiales en bienes públicos que obligarán a la administración local a realizar una inversión importante.

En concreto, las tormentas eléctricas de las últimas noches dejaron más de 50 farolas públicas de tecnología LED literalmente quemadas. El personal de Obras e Servizos se vio obligado a retirar los focos para llevarlos a reparar o, directamente, para su sustitución.

Las líneas de iluminación viaria más afectadas fueron las de la parte alta de Moaña, en barrios como Broullón. En algunas zonas se “apagaron” tramos completos, mientras que en otras fallaron puntos de luz concretos. La sustitución para recuperar el alumbrado comenzó ya el lunes, según apunta el edil de Obras, Daniel Costas.

En cuanto al viento, una de las áreas más castigadas es la playa de A Xunqueira. El oleaje se llevó buena parte de la arena y otra fue arrastrada por las ráfagas hacia la zona de dunas, hasta el punto de que gran parte de la valla de madera del cierre perimetral está actualmente destrozada en su cara orientada al mar.

La arena y las ramas cubren cada día el entorno de O Con.

En la cercana playa de O Arnado, en los accesos a la antigua isla de Samertolaméu, el viento tiró una de las dos duchas para los bañistas, arrancando incluso su base de madera, que ahora permanece depositada junto al astillero tradicional de la zona. También han quedado a la vista las tuberías que abastecían de agua el área.

Todo apunta a que las reparaciones tanto en A Xunqueira como en O Arnado se acometerán una vez pasen los temporales, ya en primavera, para evitar tener que actuar dos veces sobre los mismos elementos.

En el entorno de la playa de O Con, cuyo paso en coche está cortado para los no residentes por riesgo de desplome, el asfalto se cubre casi a diario con arena, ramas, madera e incluso plásticos llegados del mar, sobre todo en los accesos al rompeolas. El personal municipal acude cada día a limpiar, pero mientras el viento siga siendo tan fuerte el problema no cesa.

En cuanto al transporte de ría, pese al intenso oleaje, ayer las rutas que conectan Cangas y Moaña con Vigo funcionaron durante toda la jornada, aunque con salidas más espaciadas en la hora punta de la mañana, al limitarse la velocidad de los barcos por precaución.

La sucesión de temporales afecta también a la reparación del nuevo césped artificial del campo de fútbol 7 de Reibón. En la esquina donde se acumula agua no se podrá intervenir hasta que se encadenen varios días secos.

Cancelado el Entroido de la isla de Ons

La Concellería de Cultura de Bueu anuncia que el Entroido de la isla de Ons previsto para este domingo se cancela. La suspensión se debe al pronóstico meteorológico, que hace inviable el transporte en barco hasta el archipiélago. «Desde a navieira Nabia xa nos avisan que non se vai poder amarrar debido ao mal tempo e ao estado do mar», explica la concejala Carmen García. La posibilidad de trasladar la celebración a otra fecha no está totalmente descartada, pero parece complicada «porque os progósticos meterolóxicos non son bos».

El Entroido de Ons se recuperó el año pasado después de medio siglo sin celebrarse.