Una de tapas para capear el invierno

Entre borrasca y borrasca, Cangas celebra desde hoy la Feira da Tapa de Inverno, que organiza la asociación de restauradores Areca –en esta edición sin respaldo del Concello– con la participación de diez establecimientos de hostelería del municipio que pretenden dinamizar el sector, y el comercio local en general, en uno de los meses más parados del año. Los clientes podrán degustar una tapa en cada uno de los locales, todas a precio fijo de 4 euros, y ponerles nota, de 1 a 5, para valorar el trabajo, su calidad gastronómica o las preferencias de cada cual. Al final de la feria, el domingo día 15, se sortearán entre los participantes dos bonos de 60 y 40 euros para comer o cenar en alguno de los locales de la campaña.

La oferta es amplia y variada y se puede degustar a mediodía o de noche, según los casos. Pandemillo Taberna Mariñeira (Coiro) presenta la «chocoNada», una empanada vaga de choco, cremoso de faba de Lourenzá y espuma de ali oli. «Galeburguer» es la propuesta del restaurante Kunkos (Aldán), una hamburguesa elaborada con carne de cocido y repollo en bollo de pote. El bar Plaza, en el centro urbano, ofrece carrilleras de cerdo ibérico con salsa de frutos rojos y puré de castaña. «Pulpo y lava», con puré de patata y almagrote, es la tapa de Échale Mojo, en la avenida de Ourense, y uno de los clásicos de esta cita gastronómica, el Sol Poniente, propone «Fabóns con choco», un guiso muy propio de estas fechas.

«O Camiño», a base de vieira con mango, alga codium y zumo de yuzu, se puede degustar en el Awen Gastrobar, en Aldán; «Gyozas vermout porco» es la sofisticada propuesta del bar restaurante Salitre, en la zona del náutico; y «Brioche Kanalla», un tartar de fuet en pan brioche, la de Habeilas Hailas, de la calle Atranco. La oferta se completa con la «merluza apionabo e anisados» del Boliños, en Vilarino (O Hío) y el «Trebón mariñeiro» del restaurante La Curva, de Nerga, que elabora con pescado de roca en tempura con puré de boniato y crema de boletus.