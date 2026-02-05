Saturados, decepcionados; enseñando el camino.

Los de la fotografía son profesores del IES Rodeira que mantienen en pie los encierros convocados por la CIG en el sector. Como la anterior ocasión, decidieron un «peche» en el centro para hacer visibles sus reivindicaciones. La principal: más profesorado. En la enseñanza sucede lo mismo que en la sanidad, se requiere de más personal, para que lo público sea de la mayor calidad posible.

Una identificación un poco mucho

La identificación policial que hubo el martes en en el Concello de Moaña, con motivo de la comisión de dictamen de la Mancomunidade de Morrazo fue un poco mucho. Había otras fórmulas menos groseras para evitar que entrara a la comisión personas ajenas a ella. Bastaba con que lo hiciera personal del Concello o que, una vez dentro, si se detectaba que había gente que no pertenecía a la comisión, pues ordenar a la Policía Local que lo retirara. A ver qué pasa con la asamblea de mañana, que si nadie dice lo contrario, es abierta al píublico, eso sí, hasta completar el foro.

La alcaldesa se mostró moderada con Antonio Gómez

En la visita que cursó el conselleiro de Sanidade. Antonio Gómez, a Cangas, la alcaldesa Araceli Gestido pecó de moderada. No quisso entrar en un debate en medio del acto que Sanidade cambió sobre la marcha el mismo día, al ver la sopresa del gobierno por la visita. Antonio Gómez venía a ver la UAD pero traía aprendida la lección de los problemas de Cangas. Al final, el petite comité la alcaldesa respondió.

