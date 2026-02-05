Roban en el interior del Concello de Cangas a una funcionaria y a una pareja que se empadronaba

No pasaba de las 12 del mediodía de este jueves cuando, de repente, hubo un revuelo en la primera planta del Concello de Cangas, justo en donde están los departamentos de Estadistica y Normalización Lingüística. Hubo gritos y acusaciones de robo de una pareja que estaba empadronándose contra otra que estaba en la cola esperando. Según la Policía Local de Cangas, el varón de una de las parejas se agachó para recoger un papel del suelo y ya notó que le faltaba el dinero que llevaba consigo. Casi al instante, la trabajadora municipal que se encarga del departamento de Normalización Lingüística también hizo saltar las alarmas. En su ausencia, alguien había entrado en su despacho y robado su bolso. Sería el bolso que poco después la Policía Local encontraría en el baño, pero sin dinero. Hay testigos que afirma que vieron a la pareja sospechosa, de entorno a 60 años, entrar en el baño en donde apareció el bolso, pero se trata de un servicio en el que puede entrar cualquiera, sin bien para una persona ajena al concello no es fácil su inmediata localización. Unos y otros son vecinos de Cangas.

Mostrador del departamento de Normalización Lingüística en Cangas. / Fdv

La Policía Local avisó a la Guardia Civil y la la científica. Fueros sus efectivos los que procedieron a registrar a la pareja sospechosa y a tomar huellas. Para registar a la mujer fue necesario la presencia de una agente. En ningún momento los sospechososos obstaculizaron este trámite, es más, los facilitaron. En el registro a los miembros de la pareja se les encontró dinero, que aseguraron que era suyo. Las huellas digitales son las que determinarán si lo billetes cambiaron de unas manos a otras. La Policía Local de Cangas afirma que había más gente en el entorno de los dos departamentos.