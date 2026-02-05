La renovación de las redes en Ramal Paraíso asciende a 339.000 euros

El gobierno local ya tiene memoria valorada para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y ejecución de pluviales. El presupuesto base de licitación sería de 339.007, 21 euros. Ahora, el gobierno local tiene que decidir cómo financia la obra, si la incluye o no en el plan de inversiones, como bien señaló la edil socialista Sagrario Martínez.

En la memora se hace referencia que la red de abastecimiento presenta una antigüedad significativa y existen zonas sin mallar lo que reduce la circulación del agua y obliga a dejar a un mayor número de viviendas sin servicio en caso de avería. La red de saneamiento existente presenta un estado de deterioro avanzado, con tramos d que muestran signo de roturas y filtraciones, comprometiendo la estanqueidad y el funcionamiento hidráulico de la e. Así mismo, muchas de las tapa de los pozos de registro no se encuentra accesibles al asfaltar encima de ellas. En cuando a la red de aguas pluviales, la memoria la califica de deficiente y dice que impide el correcto drenaje y separación de las aguas de escorrentía. Existen algunos tamos de canalización de pluviales, que recogen el agua de las cunetas y algún imbornal. No obstante se trata de canalización de pequeños diámetro y, en algunas zonas, donde los tubos son de hormigón, se encuentran en mal estado.

El objetivo de la memoria es definir, justificar y valorar las actuaciones necesarias para la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y drenaje en la calle Ramal do Paraíso. La intervención contempla la renovación de la red de saneamiento existente, la ejecución de una nueva red de pluviales y la renovación y ampliación de la red de abastecimiento.

Cuando era concejala de Obras la ex edil del BNG, Mercedes Giráldez, se llevaron a cabo obras que supieron la canalización de aguas pluviales en Ramal do Paraíso. La actuación consistió en la instalación de 90 metros de tubería de 20 centímetros de diámetro y seis arquetas. Fue una colaboración entre la asociación de vecinos y la Diputación.