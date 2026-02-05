El parking subterráneo de Noria 4 vuelve a inundarse

Aunque el río Bouzós no se desbordó y supo mantenerse en el curso ante el denominado tren de borrascas de los últimos días, el aparcamiento subterráneo de la calle Noria, que linda con el río, volvió a inundarse otra vez. En esta ocasión acudieron los bomberos del Parque de Morrazo y el Grupo Municipal de Emergencias a atender a unos vecinos que están cansados de vivir esta situación, sin que haya encontrado una solución satisfactoria para que sus vehículos no se vean encharcados por el agua y, en ocasiones, paralizados. El Grupo Municipal de Emergencias estuvo por la mañana trabajando, pero continuó también su labor durante parte de la tarde.

Lavadero de A Regueira, completamente anegado. | G.NÚÑEZ

En ocasiones, el agua alanza el metro de altura. En 2023, la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión de Cangas, estuvo limpiado tuberías de saneamiento en la calle Noria y se recorrió con un robo con cámara las tuberías. En ese momento se procedió a sellar la unión entre los tubos de fibrocemento. Pero no se encontró el origen de las filtraciones. Hay que recordar que se trata de un edificio que no dispone de licencia municipal y sobre el que pesa una orden de derribo. El río Bouzós pasa por sus inmediaciones.

Conos señalizando los baches en el acceso de la autovía a San Martiño. | G.NÚÑEZ

Los efectos del temporal y de las riadas también siguen afectando a la fuente y el lavadero de A Regueira, al borde de la carretera entre Cangas y Bueu. El espacio sigue anegado debido a un atasco en las tuberías y tajeas de evacuación de agua, provocadas en parte por la llegada de barro y piedras procedentes de las obras de ensanche y urbanización de la carretera A Madalena-Erbello, que financia la Diputación y ejecuta Construccións Fechi. Los concejales Sagrario Martínez y Antón Iglesias apuntan que las lluvias incesantes impiden acometer a fondo los trabajos para restablecer la situación.

Otra de las consecuencias del tren de borrascas son los baches y fochancas en numerosos viales de la comarca. Ejemplo de ello es el enlace con San Martiño desde la rotonda de la Autovía do Morrazo en Ameixoada, señalizada con conos desde hace días para evitar que los vehículos puedan sufrir daños. Por contra, las señales provocan el estrechamiento de la vía y provoca un embudo entre los carriles de subida y bajada, justo en el punto más peligroso del recorrido.