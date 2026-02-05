Energía
El PSOE tilda de «regalo» el canon por gestionar los cargadores de coches
Se queja de los casi cinco años de tramitación y de que se estime un pago de 1.350 euros fijos cada ejercicio para la concesionaria
Fran G. SAs
El concejal del PSOE en Moaña, Mario Rodríguez, ha criticado las conclusiones del estudio de costes que servirá de base para licitar la gestión de la base de carga de vehículos eléctricos instalada por el Concello en la calle As Barxas. El edil sostiene que, tras casi cinco años desde su colocación, el canon fijo previsto —1.350 euros anuales— supone “un regalo” para la concesionaria que asuma el servicio, después de “cinco años de parálisis”.
El canon variable se estima en 0,1832 euros por kilovatio hora (kWh), si bien se revisará cada año.
Rodríguez denuncia una “gestión fallida” del gobierno municipal del BNG de una instalación que considera “una infraestructura estratégica para avanzar en la descarbonización del parque móvil y fomentar una movilidad sostenible en Moaña”. En este sentido, califica de “insuficiente y desproporcionado” el canon fijo anual previsto “para una instalación financiada con fondos públicos y obtenida gracias a una subvención”, y cuestiona que se haya esperado “cinco años” para llegar a esta solución.
El concejal socialista afirma, además, que lleva “más de tres años encabezando una presión constante para que este cargador se ponga en marcha”, frente a lo que considera “inacción” y “falta de planificación” por parte del ejecutivo local. “Si hoy se habla de activar el cargador es porque hubo una exigencia política continua”, sostiene. Por último, advierte de que estará “muy vigilante” con el proceso de adjudicación para exigir “transparencia” sobre a quién se le entrega la gestión de esta infraestructura pública.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- El derrumbe de un muro en la zona trasera de Altamira pone en entredicho el parking
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- El comedor social de Cangas pide una litera para una familia sin recursos
- Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad