El PSOE tilda de «regalo» el canon por gestionar los cargadores de coches

El concejal del PSOE en Moaña, Mario Rodríguez, ha criticado las conclusiones del estudio de costes que servirá de base para licitar la gestión de la base de carga de vehículos eléctricos instalada por el Concello en la calle As Barxas. El edil sostiene que, tras casi cinco años desde su colocación, el canon fijo previsto —1.350 euros anuales— supone “un regalo” para la concesionaria que asuma el servicio, después de “cinco años de parálisis”.

El canon variable se estima en 0,1832 euros por kilovatio hora (kWh), si bien se revisará cada año.

Mario Rodríguez. | / GONZALO NÚÑEZ

Rodríguez denuncia una “gestión fallida” del gobierno municipal del BNG de una instalación que considera “una infraestructura estratégica para avanzar en la descarbonización del parque móvil y fomentar una movilidad sostenible en Moaña”. En este sentido, califica de “insuficiente y desproporcionado” el canon fijo anual previsto “para una instalación financiada con fondos públicos y obtenida gracias a una subvención”, y cuestiona que se haya esperado “cinco años” para llegar a esta solución.

El concejal socialista afirma, además, que lleva “más de tres años encabezando una presión constante para que este cargador se ponga en marcha”, frente a lo que considera “inacción” y “falta de planificación” por parte del ejecutivo local. “Si hoy se habla de activar el cargador es porque hubo una exigencia política continua”, sostiene. Por último, advierte de que estará “muy vigilante” con el proceso de adjudicación para exigir “transparencia” sobre a quién se le entrega la gestión de esta infraestructura pública.