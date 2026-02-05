Moaña, a la cabeza en titulaciones en la zona para manejar barcos de recreo

Las embarcaciones de recreo suponen un nicho de negocio en Moaña, con un puerto deportivo con 400 plazas y que lidera en O Morrazo, incluso destaca en la ría de Vigo, por número de barcos en tránsito que acoge, es decir, barcos en ruta que hacen escala en sus instalaciones. A la espera del balance de 2025, Moaña registró 313 barcos en tránsito en 2024, frente 45 en Cangas y ninguno en Bueu. El municipio también lidera en la comarca el número de titulaciones náuticas para embarcaciones de recreo que se otorgaron en 2025, superando a Cangas, según los datos de la Consellería de Mar. El municipio generó 46 títulos de náutica de recreo en 2025, frente a los 33 de Cangas y los 14 de Bueu.

En los tres concellos y según el registro de los últimos años, se otorgaron 146 títulos en Moaña, 141 en Cangas y 59 en Bueu. En 2023, Cangas superaba a Moaña con 57 titulaciones frente a 49; se igualaban con 51 en 2024 y ya en 2025 Moaña superó a Cangas.

Con respecto a Bueu, este municipio siempre se ha mantenido en tercer lugar con 22 titulaciones en el año 2023 y 21 en el año 2024 para bajar a 16 en 2025. Bien es cierto que el número de titulaciones en los tres concellos en 2025 y con respecto a 2023 ha descendido, pero el número total de 346 titulaciones para llevar barcos de recreo en los últimos tres años, indica el negocio de los yates.

Abierto plazo de matrícula

Precisamente esta semana se ha abierto el plazo de matrícula para la nueva convocatoria de exámenes para la obtención de este título, que requiere de un primer ejercicio teórico y después uno práctico y que la Xunta quiere favorecer descentralizando la tramitación de las titulaciones, tanto de recreo como profesionales. Buscar modernizar el procedimiento, reducir plazos y facilitar la entrega de los títulos a las personas solicitantes. La intención es que los departamentos territoriales puedan asumir de forma progresiva la gestión completa de los expedientes. Para hacerlo posible, será necesaria la formación del personal autonómico en el programa informático Xestén, diseñado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Permitirá que haya una plataforma única para la tramitación, la emisión y entrega de titulaciones.

El 30 de enero, la Xunta publicó la nueva convocatoria de exámenes para la obtención de titulaciones náuticas tanto para patrón/patrona para navegación básica, como para embarcaciones de recreo, de yate y capitán/capitana de yate. La normativa permite que adolescentes de 16 años, con el consentimiento de sus padres o tutores legales puedan obtener el título de patrón para navegación básica. Este título permite el gobierno de embarcaciones de recreo a motor, de hasta 8 metros de eslora, siempre que la embarcación no se aleje más de 5 millas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo; y también el gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas, de acuerdo con sus características técnicas.

Para los restantes títulos se requiere tener cumplidos 18 años. Ya está abierto hasta el 13 de febrero la matrícula para la primera convocatoria de exámenes de marzo, que se celebrarán en el Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero de Vigo y en las escuelas náuticas de Ferrol y Ribeira. Será el 9 de marzo para navegación básica, el 10 para recreo, el 11 para patrón de yate y el 12 para capitán. Las siguientes convocatorias serán en julio y en noviembre.