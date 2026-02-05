Cáncer
Marisa Vázquez expone «Imaginarium» en Adicam
Redacción
Cangas
La sede de la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama Adicam acoge este viernes la inauguración de la exposición «Imaginarium» de la artista Marisa Vázquez, que invita al público a sumergirse en un universo visual llenod e colores, símbolos e imaginación.
La inauguración, programada para las 19:00 horas, incluye la actuación musical en directo del alumnado de saxofones de la Escola Municipal de Música de Cangas. Las obras expuestas se caracterizan por la presencia de rostros entrelazados, líneas fluidas y elementos fantásticos.
