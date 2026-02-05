Inspección realizará un informe del muro que cayó en el parking Altamira

¿Es ilegal el parking público de Altamira?. En opinión de un grupo de propietarios que tienen terrenos dentro de la Unidad de Actuación Número 5, en Altamira (Cangas), sobre la que se construyó este parking de tierra, sí. Lo mantenía también por activa y por pasiva el que fuera concejal independiente, el fallecido Nardo Faro Lagoa.

Sostiene este grupo de particulares que están dentro del PERI que Aliseda pretende desarrollar, que la ilegalidad es manifiesta y que el Concello de Cangas destinó dinero público en acondicionar con escombro la zona para construir el parking y, además, asfaltar viales de acceso a la zona. Aunque se habló de prevaricación, en su día, nadie presentó ninguna demanda contra el Concello, sobre todo porque había consentimiento del grupo mayoritario de propietarios de la zona y porque el parking de Altamira ofreció y ofrece un gran servicio, tanto al Concello como a sus vecinos. También es cierto que no existe ningún documento de cesión.

Era una polémica muerta hasta que el lunes el muro de un propietario que está dentro de la Unidad de Actuación Número 5 cayó. La propiedad había advertido al concello hace más de un año que podía pasar y culpaba a las obras que había hecho el Concello de ello. No hay que olvidar que se acondicionó todo con escombro que se sacó de muchos lugares.

El propietario de la finca sobre la que cayó el muro entiende que esa acumulación y compactación de terrenos fue la que provocó el derribo, no solo la intensa lluvia de este invierno. Ahora, el propietario exige responsabilidades al Concello, que espera que las asuma, o de lo contrario que sea Aliseda, la promotora del PERI para desarrollar la unidad de actuación quien lo haga.

De momento, el gobierno local aún no entró en el fondo del asunto. La queja llegó al departamento de Obras y Servicios y se trasladó de inmediato al de Urbanismo, que dirige el nacionalista Antón Iglesias. El edil tiene pensado pedir un informe del inspector y empezar a actuar sobre eso. Reconoce que, si bien no se trata de una propiedad del Concello los terrenos de la Unidad de Actuación Número 5, si que es usuario de ellos. Antón Iglesias para nada echa balones fuera y reconoce que una responsabilidad tiene el Concello de Cangas, que fue quien realizó las obras.

Es una postura muy diferente a la que se mantuvo en el parking de tierra que había en la calle Alexandre Cribeiro. Ahí hubo un problema con un coche, que tuvo problemas para salir porque ese día había mucho lodo en la finca. El propietario pidió responsabilidades al Concello de Cangas y, éste, las eludió y quiso traspasarlas al dueño de la fina, que la había cedido al Concello. A partir de ese conflicto ese cerró el parking , lo que hizo que incrementara todavía más el grave problema de falta de aparcamiento que hay en la zona. Ese incidente provocó que otros propietarios que cedían fincas no lo hicieran.