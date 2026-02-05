Accidentes
Herido un motorista de Moaña por impacto de un coche en la rotonda del Gordo, en Cangas
Un joven motorista, domiciliado en Moaña, fue trasladado en ambulancia al hospital Vithas Fátima, de Vigo, tras sufrir el impacto de un coche cuando circulaba por Cangas, que le ocasionó un fuerte golpe en una rodilla y varias rasguños al caer sobre el asfalto. Ocurrió en torno a las 3 de esta tarde en la rotonda del Gordo, en la PO-551. El conductor del vehículo, un Opel Corsa, resultó ileso. Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Emerxencias-Protección Civil, Guardia Civil y una patrulla de Tráfico, que instruye el atestado.
Anciano asistido
Policía Local y el grupo municipal de Emerxencias-Protección Civil también se desplazaron a primera hora de esta tarde a un domicilio próximo a Menduíña, en Aldán, para atender a un octogenario que había caído en el gallinero y tenía problemas para levantarse. El hombre, que ya llevaba tendido unas dos horas y presentaba síntomas de hipotermia, fue trasladado al centro de salud para su valoración médica.
