Cultura
Fotografías de Antonio Fontal en la Casa de Cultura
La sala Ángel Botello, en la Casa de Cultura Bernardino Graña de Cangas acoge hoy la inauguración de la exposición «Distintas lecturas» de José Antonio Fontal Álvarez, que permanecerá abierta hasta el 24 de febrero.
La exposición son fotografías plásticas que muestran la realidad sensible desde un punto de vista singular, obras que describen lo que acontece y la naturaleza de lo bello. uSs fotografías son una manera diferente de ver, entender y discernir cada motivo que convierte cada obra en una pieza clave del instante que describe.
