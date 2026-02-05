Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación entregó 85.000 euros para mejoras en agua en Cangas

El diputado Javier Tourís presentó la nueva convocatoria de ayudas «+Aqua» y «+Novaqua» a colectivos ayer en el municipio

El diputado en la presentación de ayudas en el hotel Las Vegas | FDV

Cristina González

Cangas

El diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, dio a conocer ayer en Cangas las ayudas de la Diputación de Acción Comunitaria para este 2026 dirigidas a comunidades de aguas y al tejido asociativo, de las que el año pasado se beneficiaron una decena de entidades del Concello con más de 85.000 euros. Presentó las líneas de ayudas «+Aqua» y «+Novaqua», dotadas con 1,8 millones de euros para mejorar la calidad del agua y las instalaciones.

