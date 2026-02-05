Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoProhibición redes sociales menoresParques Eólicos MarinosHackers nóminasLonjas temporalMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Detenido un okupa de O Real por robar en varios comercios de Moaña

Vecinos del barrio llevan tiempo alertando del incremento de la inseguridad

La calle Méndez Núñez, hoy, en donde se denuncia un piso okupa.

La calle Méndez Núñez, hoy, en donde se denuncia un piso okupa. / Gonzalo Núñez

Fran G. Sas

La Policía Local de Moaña y la Guardia Civil del puesto de la villa detuvieron, este miércoles, a un varón de 39 años, vecino de Moaña, al que se investiga por varios delitos como hurto, usurpación de vivienda, ocupación de vivienda y robo con fuerza entre otros. Se le acusa, concretamente, de robar unas cinco baterías en un local de Concepción Arenal, del hurto de una bombona y una estufa en un local y de vivir en una casa okupada.

Desde la Policía Local apuntan a que reside en una vivienda del barrio de O Real con otras personas. Vecinos de este barrio llevan tiempo alertando del incremento de la venta de menudeo de drogas en la zona y señalan a este piso ocupado como uno de los focos principales de inseguridad, llegando a tratar de robar en más locales como una panadería. El varón fue detenido caminando por la calle Ramón Cabanillas. Se le considera un delincuente habitual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents