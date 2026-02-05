Detenido un okupa de O Real por robar en varios comercios de Moaña

La Policía Local de Moaña y la Guardia Civil del puesto de la villa detuvieron, este miércoles, a un varón de 39 años, vecino de Moaña, al que se investiga por varios delitos como hurto, usurpación de vivienda, ocupación de vivienda y robo con fuerza entre otros. Se le acusa, concretamente, de robar unas cinco baterías en un local de Concepción Arenal, del hurto de una bombona y una estufa en un local y de vivir en una casa okupada.

Desde la Policía Local apuntan a que reside en una vivienda del barrio de O Real con otras personas. Vecinos de este barrio llevan tiempo alertando del incremento de la venta de menudeo de drogas en la zona y señalan a este piso ocupado como uno de los focos principales de inseguridad, llegando a tratar de robar en más locales como una panadería. El varón fue detenido caminando por la calle Ramón Cabanillas. Se le considera un delincuente habitual.