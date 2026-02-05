Los bateeiros de Bueu apuran las descargas por temor a un nuevo cierre

«No llega tarde... llega muy tarde!». Es la opinión que trasladaban ayer bateeiros de Bueu a pie de puerto. El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) permitió el martes la reapertura de dos de los tres polígonos mejilloneros de la localidad, que en uno de los casos acumulaba hasta 186 días consecutivos de cierre. «La campaña navideña es imposible de recuperar. Ahora vamos estresados porque estamos a principios de febrero y hay que aprovechar para descargar todo lo posible antes de que venga otro cierre», aseguraban durante la faena.

La apertura del martes cogió con el pie cambiado a la mayoría de los mejilloneros, que no contaban con ese cambio, y apenas hubo descarga. Ayer la situación era bien diferente, con varios camiones en el puerto con capacidad para transportar hasta 25 toneladas de mejillón. La gran mayoría se destina al sector de la industria para su procesado y envasado, aunque también hay una parte que va para el consumo en fresco.

Desde el sector reconocen que la situación que vivieron entre finales de 2025 y el inicio de 2026 es prácticamente inaudita. «No recuerdo algo parecido. Sí hubo años de estar cerrados en navidades, pero se abría en los primeros días del mes de enero. Pero lo de este año, nunca», explicaban ayer.

La sucesión de borrascas y temporales de los últimos meses también se han cebado con parte de la producción, que se desprendió de las cuerdas de la bateas. Ahora la principal preocupación es sacar la mayor cantidad posible de mejillón de esta última cosecha para su comercialización antes de que aparezca un nuevo episodio de toxina. En la ría de Pontevedra suele registrarse un afloramiento a lo largo de marzo, lo que deja un escaso margen de maniobra a los productores.

Las zonas de producción abiertas son las más grandes, Bueu A1 y Bueu A2, que en conjunto superan el centenar de bateas. Todavía está cerrado el polígono más pequeño, el Bueu B y que está situado en Beluso. Una situación que podría cambiar hoy mismo. «En la última analítica ya dio bien, pero mantienen el cierre cautelar. Este miércoles lo estaban muestreando de nuevo, así que esperamos que pueda abrir ya», señalan. El Intecmar también muestreó esta semana los parques bateeiros de la bocana de la ría de Vigo: Cangas F, G y H. Dos de ellos ya dieron negativo en toxina [en Barra-Nerga y Areamilla], con lo que su apertura podría ser inminente.