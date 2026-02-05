Fecimo valora un contencioso contra la tasa pero se desvincula de la movilización

A las puertas de la asamblea de aprobación definitiva de la nueva ordenanza de subida de la basura en O Morrazo, que se celebra mañana viernes a las 20:00 horas en el salón de plenos de Moaña, ya hay movimientos, con carteles anónimos en escaparates y en el tablón de anuncios del Concello, llamando a la movilización, aunque más discretamente que en la anterior asamblea del 13 de octubre en Cangas, cuando se sometió la subida a aprobación inicial y se sucedieron los disturbios en el Concello, con el gobierno de la Mancomunidad saliendo escoltado por la Guardia Civil. En aquella ocasión, el PP animaba con un vehículo con megafonía por las calles de Cangas a acudir a la asamblea, y los locales de hostelería anunciaban con carteles que a partir de las 17:00 cerraban en apoyo a la concentración por la subida de la basura «Nos vemos en el ayuntamiento», rezaban. Ahora los carteles son contra el «Basurazo. Non á suba do lixo” y piden “di non á suba” en la asamblea del viernes contra una tasa en la que recuerdan que sube de los 67 euros actuales a 126.

La alcaldesa y presidenta rotatoria de la Mancomunidad de O Morrazo, Leticia Santos (BNG), asegura, de cara a las medidas de seguridad, que en el salón de plenos se van a reservar los sitios para los 55 miembros de la asamblea (21 concejales de Cangas, 17 de Moaña y 17 de Bueu) y sólo se permitirá pasar público hasta completar el aforo., como se hizo también en Cangas, aunque aquello provocó disturbios por parte de gente que quería entrar por la fuerza al Concello. Habrá refuerzo de Policía y presencia de Guardia Civil para evitar altercados. La alcaldesa espera que no se repitan.

La propuesta de precios que se lleva a aprobación definitiva, aunque con modificaciones, sigue sin gustar ya que se mantiene la subida de la tarifa para viviendas, que pasan de 67 a 126 euros y para comercios, de casi 87 a 200, aunque pueden beneficiarse de descuentos, incluso 50 euros menos, si reciclan. Con respecto a la aprobación inicial se ampliaron los tramos tarifarios en función de la superficie y se excluyeron las terrazas. Por el momento la Federación de comerciantes e industrias do Morrazo (Fecimo) que aglutina a la gran mayoría del sector de comercio de O Morrazo, se desvincula de esos carteles llamando a acudir a la asamblea. Su presidenta, la canguesa Carmen Pereiro, asegura que van a esperar a lo que les diga el asesor legal, que, aunque recogieron algunas propuestas, otras no «así que vamos a esperar al informe del asesor para sopesar si hay alguna posibilidad de presentar un contencioso y pedir la anulación de la ordenanza». La presidenta entiende que lo que se ha bajado en unos tramos, se ha subido en otros y dice que siguen sin tener claro que los números que se manejan para el coste del servicio sean los correctos. Además de pedir un incremento más ajustado al IPC de los últimos años y que se tuviera en cuenta el número de miembros en una vivienda, se pedía que las deducciones fueran más sencillas de tramitar. La alcaldesa asegura, sin embargo, que la tramitación es sencilla: «Para los comercios y hostelería sólo tienen que anotarse en el sistema de recogida puerta a puerta y una vez que participan ya tienen derecho a solicitar el descuento. Para los que tienen dificultades para su recogida de biorresiduos se le ofrece la posibilidad de participar en el contenedor marrón.

En cuanto a la respuesta a las alegaciones, el grueso de las mismas fueron inadmitidas. Se trata de los formularios firmados por vecinos y recogidos por Fecimo (2.722), por la Asociación de Hosteleiros de Moaña (1.482), por el concejal no adscrito de Bueu Daniel Chapela (1.535 formularios) y por el portavoz del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro (294 formularios). En el informe de alegaciones que se incluye en la propuesta de aprobación definitiva que se vota mañana se explica que no se admiten porque “no constituyen alegaciones en sentido jurídico-administrativo” al carecer de distintos elementos como fundamentos legales, domicilio fiscal para notificaciones o razonamientos técnicos. Se entiende que los formularios entregados por vecinos son “simples manifestaciones de disconformidad u opiniones generales respecto de la subida de las tarifas”. El resto de alegaciones se agrupan por su tipo. Las individuales relacionadas con el incremento de la cuota a las viviendas hasta los 126 euros al año (Grupo I) se desestiman en su mayoría alegando que la tasa pasa a cubrir costes de disponibilidad e infraestructura del servicio, no solo la generación. Argumenta, el gobierno de la Mancomunidade do Morrazo, que las viviendas vacías también generan costes de disponibilidad del servicio, de ahí que no se reduzca sus tasas.

Un 20% en la cuota por las terrazas

El informe recoge como Grupo II las peticiones de la hostelería y las actividades económicas. Se desestiman las reclamaciones de anulación de la subida general y la exclusión de las terrazas a la hora de contar el tamaño del establecimiento. Muchos hosteleros acusaban de “doble imposición” porque ya pagan la tasa por ocupación de la vía pública, razonamiento que descartan desde la Mancomunidade. Los bares con terraza pagarán un 20% más en su cuota variable. Se estiman parcialmente varias de estas alegaciones al reducir la cuota fila de los locales vacíos de 180 a 200 euros, al reestructurar las tarifas con nuevos tramos de superficie para cafeterías, restaurantes, supermercados, fábricas y talleres y al bonificar con hasta un 90% la cuota variable si los empresarios acreditan una gestión propia de los residuos al margen de la recogida de basura mancomunada.

En el Grupo III se enmarcan las alegaciones presentadas por los responsables de viviendas de uso turístico. Fueron desestimadas en bloque manteniendo su tarifa específica por considerar que estas casas “generan una carga adicional al servicio, especialmente en temporada alta. En el Grupo IV se consideran las alegaciones de colectivos y asociaciones específicas. Las de los responsables de campings se desestiman al considerar muy elevada la generación diaria de residuos en temporada alta. Se estiman parcialmente, para hacer más progresivas, las alegaciones de los talleres y fábricas con rebajas para aquellos más pequeños. Las alegaciones presentadas por partidos políticos como el PP y Sumar se desestiman al basarse en “falta de consulta pública y defectos de forma”. Finalmente, la alegación de la asociación de familias numerosas AGAFAN, que pedía una bonificación específica, se rechaza como derecho automático, pero se remite a los beneficios en función de la capacidad económica.