Contaminación por vertidos
Augas Limpas se reúne con los grupos políticos
G.M.P.
Representantes de la plataforma Augas Limpas de O Hío-Aldán se reunieron con miembros del PP como punto de partida de la «ronda de conversaciones» con los distintos grupos políticos para hablar del problema de los vertidos e infraestructura de saneamiento. Ambas partes de comprometieron a «seguir manteniendo contactos para hacer un seguimiento de estos asuntos, en un clima de proactividad y colaboración».
La plataforma espera reunirse también con representantes de Alternativa dos Veciños (AV), y tiene previsto hacerlo con el grupo de gobierno de Cangas para «conocer las prioridades del plan de inversiones en saneamiento». También aguarda respuesta, « desde hace varios meses, a una serie de cuestiones pendientes» sobre sus demandas.
