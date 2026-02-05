Atropellan a una menor en un paso peatonal en Cangas

Una menor, vecina de Moaña, fue atropellada ayer, alededor de las 16.:30 horas, en uno de los pasos de peatones de la calle Baiona en Cangas. La niña fue atendida en la ambulancia y trasladada hasta el Centro de Salud de Cangas. Según el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas y la Policía Local, la menor presentaba solo algunas magulladuras. En principio se trasladó al Centro de Salud a la atropellada sin ningún tipo de herida grave. La niña cruzaba la carretera mientras la madre la estaba esperando en el otro lado de la calle en un coche . La intención de la menor era acudir a una academia, cuando se produjo el atropello.

Es el segundo atropello que se produce en el municipio de Cangas en menos de 24 horas. El martes, sobre las 19.00 horas, una mujer fue atropellada en Aldán. La visibilidad de los pasos de peatones donde se produjeron los dos atropellos es bastante elevada.