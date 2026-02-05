Accidente
Atropellan a una menor en un paso peatonal en Cangas
El siniestro se produjo en la calle Baiona n Es el segundo atropello en 24 horas en el municipio
Una menor, vecina de Moaña, fue atropellada ayer, alededor de las 16.:30 horas, en uno de los pasos de peatones de la calle Baiona en Cangas. La niña fue atendida en la ambulancia y trasladada hasta el Centro de Salud de Cangas. Según el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas y la Policía Local, la menor presentaba solo algunas magulladuras. En principio se trasladó al Centro de Salud a la atropellada sin ningún tipo de herida grave. La niña cruzaba la carretera mientras la madre la estaba esperando en el otro lado de la calle en un coche . La intención de la menor era acudir a una academia, cuando se produjo el atropello.
Es el segundo atropello que se produce en el municipio de Cangas en menos de 24 horas. El martes, sobre las 19.00 horas, una mujer fue atropellada en Aldán. La visibilidad de los pasos de peatones donde se produjeron los dos atropellos es bastante elevada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- El derrumbe de un muro en la zona trasera de Altamira pone en entredicho el parking
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- El comedor social de Cangas pide una litera para una familia sin recursos
- Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad