La toxina permite al fin reabrir las bateas en Bueu tras 186 días seguidos de cierre

El sector bateeiro de Bueu amaneció ayer con una buena noticia. Después de hasta 186 días consecutivos de cierre la toxina por fin permitió abrir los dos polígonos más importantes de su litoral: los Bueu A1 y Bueu A2, situados entre Agrelo y Lapamán, y que suman más de centenar de bateas. La otra zona de producción, la Bueu B (frente a Beluso y con menos de 30 bateas), aún tendrá que esperar un poco más.

El polígono Bueu A1 estaba cerrado desde el 1 de agosto, mientras que el Bueu A2 y el Bueu B aguantaron abiertos un poco más, hasta el 22 de agosto. Los tres están entre los que acumulan más días de cierre durante el año 2025 en Galicia: 201 el Bueu A1, 185 el Bueu A2 y 171 el Bueu B. Una situación que frustró la campaña navideña del sector y que se prolongó hasta bien entrado este año 2026, algo poco frecuente.

Esta vez no se cumple el dicho de que las bateas de Bueu son las primeras en cerrar y las últimas en abrir, una especie de mantra que los mejilloneros de esta localidad tienen asumido con resignación. En estos momentos continúan cerradas las tres zonas de producción de la bocana de la ría de Vigo: Cangas F, G y H, que se corresponden con los ámbitos de Barra-Nerga, Liméns y Areamilla. Estos tres polígonos cerraron entre el 24 y el 25 de octubre y en estos momentos ya superan los más de 100 días consecutivos de cierre.

Solo cinco polígonos cerrados

La apertura decretada a primera hora de la mañana de ayer por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) deja ahora un escenario con solo cinco polígonos cerrados en toda Galicia: los tres del litoral de Cangas, el de Beluso y el Baiona A, que también está clausurado desde el 25 de octubre del año pasado.

La autorización para reabrir las bateas de los polígonos Bueu A1 y Bueu A2 viene precedida de la apertura de las dos zonas de producción de la ría de Aldán, el Cangas A y Cangas B. En este caso el cierre se prolongó durante casi 165 días consecutivos, desde el 21 de agosto.