San Blas no falta a su cita con la bendición de los panes

El lugar de A Madalena celebró ayer la festividad de San Blas, que incluyó la tradicional misa con la bendición de los panes y que reunió a numerosas personas en el entorno de esta capilla románica del siglo XII. Aunque el tren de borrascas que azota Galicia desde hace semanas ayer dio un ligero respiro, a la espera de que hoy llegue Leonardo, la procesión no pudo salir debido a motivos de seguridad. Las continuas lluvias de las última fechas provocan que el terreno esté especialmente resbaladizo y por precaución se optó por suspender la procesión.

Este año el día propio de San Blas coincidía en día laborable y a principio de semana, razón por la que los vecinos han optado por dejar los actos festivos para el viernes y el sábado. La jornada de ayer comenzó con una salva de bombas de pirotecnia, que anunciaba la festividad de San Blas. A las 10.00 horas se celebró la primera misa, en la que se realizó la bendición de los panes. Una tradición con la que se pide protección contra las enfermedades de la garganta y los atragantamientos. Una advocación que se basa en la leyenda de que San Blas salvó a un niño atragantado con una espina de pescado, lo que lo convirtió en el santo santo patrono de los laringólogos y de las dolencias de garganta.

La misa solemne se celebró a las 12.30 horas y estuvo cantada por el grupo Mornura. Los dos oficios religiosos se celebraron en el exterior, bajo la protección de la gran carpa que cubre el atrio de la capilla de San Blas. La programación de ayer se completó con una misa rezada a las 18.30 horas y un pasacalles y concierto de la charanga Os Imperiais.

Las fiestas se retomarán el viernes, con una verbena en la que actuarán las orquestas Player’s y Miramar. El sábado habrá actos festivos durante toda la jornada. A las 11.00 horas la charanga Vai de Baile se encargará de realizar un pasacalles ante de la misa solemne, que será a las 12.30 horas. Por la tarde, a partir de las 16.00 horas habrá juegos populares para todas las edades. Y el fin de fiesta será con una verbena con Trébol y Son das Tabernas.