Una mujer, atropellada en un paso de peatones de Aldán
REDACCIÓN
Cangas
Una mujer resultó ayer herida tras sufrir un atropello en un paso de peatones de la PO-313, sobre las 19.20 horas en Aldán. La viandante, de unos 60 años, cruzaba presumiblemente por el paso de peatones pintado frente a la panadería Rogelio Iglesias. Fue trasladada en ambulancia al hospital pero iba consciente. Acudieron efectivos de la Policía y del Grupo de Emerxencias Cangas.
