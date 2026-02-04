Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer, atropellada en un paso de peatones de Aldán

REDACCIÓN

Cangas

Una mujer resultó ayer herida tras sufrir un atropello en un paso de peatones de la PO-313, sobre las 19.20 horas en Aldán. La viandante, de unos 60 años, cruzaba presumiblemente por el paso de peatones pintado frente a la panadería Rogelio Iglesias. Fue trasladada en ambulancia al hospital pero iba consciente. Acudieron efectivos de la Policía y del Grupo de Emerxencias Cangas.

