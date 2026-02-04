A la espera de Leonardo tras un enero de récord y con una nevada histórica en el recuerdo

Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin. No se trata del once inicial para un partido de fútbol. Es la relación de borrascas de alto impacto que hemos sufrido en mayor o menor medida durante este otoño e invierno. A esa lista se suma desde hoy una más, que recibe el nombre de Leonardo y que parece que nos acompañará hasta el fin de semana. Decir que llueve sobre mojado es quedarse corto. Más aún con los datos en la mano. Las estadísticas de MeteoCangas, que forma parte de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), colocan al mes de enero de 2026 como el cuarto con más precipitaciones acumuladas desde que hay registros y el segundo con más días lluvia. Y si seguimos tirando de la serie histórica nos podemos plantar en el 2 de febrero de 1963, justo antes de la festividad de San Blas. Una jornada de sábado, en la que a las diez de la mañana empezó a caer una de las mayores nevadas que se recuerda en la provincia de Pontevedra.

Los datos de la estación meteorológica de MeteoCangas constatan que el reciente mes de enero concluyó unas lluvias acumuladas de 301,4 litros/metro cuadrado. Una cifra que lo convierte en el cuarto enero más pluvioso de la serie histórica, que comienza en 1987. El récord en cuanto a precipitaciones lo ostenta el enero de 2014, con 375 litros/metro cuadrado y hasta 28 días de lluvia. El siguiente enero con más precipitaciones acumuladas es el del año 2016, que supera ampliamente los 300 litros/metro cuadrado. Y el tercero es el enero de 2003, que rebasa por poco los 300 litros/metro cuadrado. El mes de enero de 2026 supera por muy poco esa barrera de los 300 litros acumulados por metro cuadrado y le gana por la mínima al enero de 2025, que se quedó muy cerca de ese umbral.

Los datos de MeteoCangas también dan la razón a quienes tienen la sensación de que no paró de llover en casi todo el primer mes del nuevo año. El enero de 2026 entra de lleno en el podio de los que contabilizan más días de lluvia: es el segundo de la serie histórica, solo por detrás del enero de 2014, con más de 25 días registrando precipitaciones. Le siguen de cerca los meses inaugurales de 2001 y 1988.

La serie histórica con las precipitaciones en el mes de enero desde 1987 hasta la actualidad. / MeteoCangas

En el otro extremo tenemos otros eneros inusualmente secos. Por ejemplo, en el de 2005 solo se registraron 35 litros/metro cuadrado, muy por debajo de la media de este mes, que se sitúa por encima de los 150 litros acumulados por metro cuadrado. O el enero de 1992, con solo cuatro jornadas de lluvia.

Cuadro con las precipitaciones acumuladas del actual año hidrológico en O Morrazo. / MeteoCangas

El mes de febrero comienza con las festividades de la Virgen de la Candelaria, con el refrán asociado de que «si llora, el invierno ya está fuera», y de San Blas, una fecha en la que «las cigüeñas verás». De momento lo único claro es que al invierno aún le queda mes y medio por delante y que las lluvias nos seguirán acompañando.

No está de más recordar, tal como lo hace MeteoCangas en su perfil en Facebook, que el 2 de febrero de 1963 la comarca de O Morrazo y el resto de la provincia de Pontevedra vivieron una jornada histórica, con una de las nevadas más copiosas que se recuerdan. Las imágenes los montes de Serra Nacente y de la Serra da Madalena nevados o el centro de Cangas, en los jardines de José Félix Soage o en la entrada a la Rúa Real, son un testimonio imprescindible.