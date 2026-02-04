Enero desploma los servicios y pone fin a tres meses de creación de empleo

La comarca de O Morrazo comienza 2026 con la destrucción de 72 puestos de trabajo. El fin de la campaña navideña ha supuesto la finalización de numerosos contratos, especialmente en el sector servicios, y enero rompe así una racha de tres meses consecutivos de descenso del paro.

En estos momentos, 3.667 vecinos figuran inscritos como demandantes en la Oficina de Emprego. Eso sí, la comparación con periodos anteriores debe tomarse con cautela, pues la serie estadística se ve condicionada desde marzo de 2022, con la entrada en vigor del contrato fijo discontinuo, una modalidad que dificulta saber cuántas personas contratadas están trabajando realmente en cada momento.

Por municipios, el desempleo aumentó en todos, aunque Marín contuvo mejor el impacto del final de la Navidad: perdió cuatro empleos y se sitúa en 1.004 desempleados.

El segundo mejor comportamiento lo registró Moaña, donde el mercado laboral cerró enero con 14 empleos menos. En la localidad hay ahora 911 personas en búsqueda de trabajo. En Bueu, el primer mes del año deja 19 parados más, hasta un total de 501, superando de nuevo la simbólica barrera del medio millar. Cangas, más dependiente del sector servicios durante la campaña navideña —en parte por el tirón del turismo asociado a la iluminación de Vigo—, vio crecer el paro en 35 personas, hasta situarse en 1.251 demandantes de empleo.

Cangas presenta el peor comportamiento con 35 nuevos demandantes

En comparación con enero de 2025, los datos de este año resultan menos favorables, ya que entonces el paro había bajado en 31 personas. Con todo, la evolución del conjunto de 2025 permite afirmar que, respecto a hace un año, hoy hay 248 desempleados menos en la comarca.

Como era previsible, la mayor parte del empleo perdido está vinculada al descenso de actividad en los servicios tras las fiestas. Este sector suma 65 parados más y alcanza los 2.673 demandantes de empleo. A distancia se sitúa la pesca, que incrementó el paro en ocho personas, hasta 154. La industria también empeora, con cuatro empleos menos y 375 inscritos. Por el contrario, la construcción aporta el dato positivo del mes: reduce el paro en cinco personas, pese a que un invierno lluvioso suele frenar las obras al aire libre. En este ámbito, 201 vecinos siguen buscando trabajo.

Por edades

Por sexos, este repunte del paro afectó sobre todo a las mujeres. No en vano hay ahora hasta 62 desempleadas más que en diciembre, hasta un total de 2.161. Entre los hombres, el paro aumentó en 16 personas, hasta 1.506. Por edades, el paro juvenil sube en ocho personas y deja a 163 menores de 25 años buscando un contrato estable.