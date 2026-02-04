Las emociones en los duros momentos del cáncer
La AECC explica la importancia de comunicar en un momento muy sensible para los pacientes
REDACCIÓN
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizó ayer una charla en el marco del ciclo «Falando de Saúde» organizado por el Concello. Intervino, en el salón de plenos, la psicooncóloga Mar Blanco Casais que disertó sobre la comunicación en el proceso de la enfermedad oncológica.
En el evento, abierto a los vecinos, se habló sobre cómo afrontar la comunicación durante el diagnóstico y tratamiento, así como acompañar a las personas enfermas y gestionar las emociones en un momento tan sensible para pacientes y familias.
La AECC, por otro lado, y con motivo de la celebración hoy del «Día Mundial Contra el Cáncer», laza la campaña «Brazaletes de Esperanza». El foco este año está puesto en la humanización del cáncer con apoyo de deportistas, equipos, aficiones y empresas.
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- Al rescate en barco de los isleños de Ons
- Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco
- Fuerte movilización de emergencias en la calle Ramón Cabanillas
- Ons, más aislada que nunca: «Só nos falta que veña un tornado»
- Joseph pone los ríos al límite
- Cinco autobuses desde O Morrazo en la protesta por la sanidad
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo