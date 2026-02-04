Las emociones en los duros momentos del cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizó ayer una charla en el marco del ciclo «Falando de Saúde» organizado por el Concello. Intervino, en el salón de plenos, la psicooncóloga Mar Blanco Casais que disertó sobre la comunicación en el proceso de la enfermedad oncológica.

En el evento, abierto a los vecinos, se habló sobre cómo afrontar la comunicación durante el diagnóstico y tratamiento, así como acompañar a las personas enfermas y gestionar las emociones en un momento tan sensible para pacientes y familias.

La AECC, por otro lado, y con motivo de la celebración hoy del «Día Mundial Contra el Cáncer», laza la campaña «Brazaletes de Esperanza». El foco este año está puesto en la humanización del cáncer con apoyo de deportistas, equipos, aficiones y empresas.